Campeonato Cearense Feminino 2023 se inicia no próximo dia 21 com seis equipes na disputa

Três cidades do Estado estarão representadas no certame: Caridade, Fortaleza e Juazeiro do Norte

O Campeonato Cearense Feminino de 2023 começará no próximo dia 21 de outubro, com seis equipes na disputa pelo título. A competição contará com três cidades do Estado representadas: Caridade, com o Arsenal, Juazeiro do Norte, com Juasal e R4 e a capital cearense, com Ceará, Juventus e Fortaleza.

Três times do atual certame estiveram na competição em 2022: Ceará, Arsenal e o Fortaleza, atual campeão.

A disputa pela taça se dará em três fases. Na primeira, os seis clubes se enfrentam em turno único, em um total de cinco rodadas. Os quatro melhores colocados se classificam para a disputa das semifinais. Por fim, as duas equipes que avançarem para a final duelam em partida única pelo troféu de Campeão Cearense Feminino 2023.