Cearense de 17 anos é convocada pela seleção feminina SUB-20 para período de treinos

Esta é a segunda convocação da cearense para a seleção feminina da categoria. A primeira ocorreu em julho deste ano, quando o técnico ainda era Jonas Urias. Naquela oportunidade, a jovem também participou de um período de treinamentos, que ocorreu em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

O estado do Ceará terá uma representante na seleção brasileira feminina SUB-20. Giovanna Cannali, de apenas 17 anos, foi convocada pela técnica Rosana Augusto para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, que acontecerá entre os dias 23 de outubro e 2 de novembro.

Atualmente, Giovanna é centroavante do FC Prime Flórida, equipe dos Estados Unidos, onde mora desde os 10 anos. No clube, a jovem disputa a Liga Nacional e Clubes de Elite (ECNL), considerado um dos principais campeonatos de base feminino do país.

A cearense acumula bons números com a camisa do FC Prime Flórida. Ela é responsável por 45% dos gols do time nos últimos três anos e foi eleita duas vezes, pelos próprios técnicos, como a melhor centroavante da ECNL. Nos últimos 15 jogos pela equipe, ela marcou 16 gols e distribuiu 12 assistências.