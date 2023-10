Final brasileira: Palmeiras vence e aguarda oponente na Liberta Feminina

Com a garantia do Palmeiras na final da Libertadores Feminina, o torneio aguarda a definição entre Corinthians e Internacional para confirmar os competidores da final entre brasileiros

Vencendo o Atlético Nacional-COL por 3x1, o Palmeiras - atuais campeãs - busca o segundo título consecutivo da Libertadores Feminina. As palestrinas aguardam a definição do confronto entre Corinthians e Internacional para descobrir suas adversárias na final do torneio.

Será a segunda final da Libertadores Feminina entre brasileiros. A primeira vez, foi em 2019, quando o Corinthians derrotou por 2x0 a Ferroviária.

A Colômbia, neste ano, está sendo o país-sede. Após eliminar as mandantes no estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, o Palmeiras viaja até Cali, local onde será a final no próximo sábado, 21.