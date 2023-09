Ginasta negra é ignorada durante entrega de medalhas na Irlanda

Uma ginasta negra foi ignorada durante a cerimônia de entrega de medalhas de uma competição realizada em Dublin, na Irlanda. A premiação ocorreu em março de 2022, e, nos últimos dias, o vídeo voltou a repercutir nas redes sociais.

O registro, que tem mais de 20 milhões de visualizações, mostra o momento em que uma das integrantes do evento entrega as medalhas para todas as outras crianças, que são brancas, e ignora a atleta, que era a única competidora negra no pódio.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ