Vini Jr. assume número de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Brasileiro utilizará a camisa 7, que foi utilizada por Cristiano Ronaldo no clube merengue. Já Rodrygo vestirá a 11, que já foi usada por Ronaldo Fenômeno no time espanhol

O Real Madrid se prepara para uma renovação na próxima temporada. Além da saída de Karim Benzema e a chegada de novos jogadores, o clube também fez mudanças na numeração do elenco. Os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo vestirão as camisas 7 e 11, respectivamente.

Dessa forma, a dupla troca de número a partir da próxima temporada e irá assumir ainda mais protagonismo no Real Madrid. Vini Jr. utilizará a camisa 7, que foi utilizada por Cristiano Ronaldo no clube merengue. Antes do brasileiro, o número foi representado por Mariano e Eden Hazard, que recentemente anunciaram sua saída do time madrilenho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já Rodrygo vestirá a camisa 11, que pertencia a Marco Asensio. O espanhol também não seguirá no Real Madrid em 2023/24. A nova numeração de Rodrygo já foi usada por outro brasileiro no clube merengue, Ronaldo Fenômeno.

Além da mudança dos números, o Real Madrid também anunciou a chegada de novos jogadores nesta semana. O atacante Brahim Díaz e o lateral Fran García vão reforçar o elenco madridista na próxima temporada e "herdarão" as camisas 21 e 20, respectivamente, que pertenciam a Rodrygo e Vini Jr.