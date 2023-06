Atlético de Madrid suspende sócios envolvidos em caso de racismo contra Vinícius Júnior

Nesta terça-feira, 6, o Atlético de Madrid anunciou, por meio de suas redes sociais, a suspensão de três sócios envolvidos no caso de racismo contra Vinícius Júnior, do Real Madrid, identificados pela Comissão Antiviolência da Espanha.

Torcedores do Atlético penduraram um boneco enforcado em uma ponte da capital espanhola com a camisa do atacante brasileiro. O episódio ocorreu horas antes do clássico de Madri, válido pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha.

"Após a identificação e proposta de sanção pela Comissão Antiviolência dos supostos responsáveis pelo ato repugnante e inadmissível ocorrido na véspera do clássico da Copa do Rei contra o Real Madrid, e da verificação pelo clube de que três deles são sócios da 'Grada de Animación', o Atlético de Madrid, aplicando o seu regulamento interno, decidiu suspender cautelarmente a sua condição de sócios por tempo indeterminado, enquanto o caso é resolvido na Justiça", diz o comunicado.

A decisão do clube ocorre após a Comissão Antiviolência da Espanha ter sugerido, na última segunda-feira, 5, que os torcedores que cometeram atos de racismo contra Vinícius Júnior recebessem "multas de 60 mil euros (R$ 316 mil na cotação atual)" e não pudessem mais entrar em "recintos esportivos por um período de dois anos".