Título do Ferroviário e jogos de Ceará e Fortaleza: Trem Bala estreia nesta segunda-feira

Reformulado e exclusivo no YouTube do O POVO e Rádio O POVO CBN AM, o programa comandado por Alan Neto estreia às 12 horas desta segunda, 18

Como manda os novos tempos, o Trem Bala será transmitido de segunda a sexta na maior plataforma de vídeos do mundo, o YouTube. Por lá, os torcedores das equipes poderão acompanhar o programa de onde estiverem, com a possibilidade ainda de interagir de maneira instantânea com cada palavra compartilhada pelos comentaristas.

A histórica locomotiva esportiva já vai repercutir o bicampeonato da Série D do Campeonato Brasileiro pelo Ferroviário, bem como o confronto do Ceará diante do Novorizontino-SP, pela Série B.

Um dos mais icônicos da televisão cearense, o Trem Bala estreia nesta segunda-feira, 18 , no YouTube do O POVO e na Rádio O POVO CBN AM. Reformulado e agora exclusivo do Grupo de Comunicação O POVO , o programa segue com a apresentação de Alan Neto e em novo horário: das 12 às 13 horas.

De acordo com o diretor de Jornalismo do O POVO , Erick Guimarães, a nova atração chega ao grupo sendo recebida com entusiasmo para essa nova fase. “O Trem Bala sempre foi um programa campeão, isso se deve muito a liderança firme de Alan Neto, com todas as suas polêmicas e bombas de mil megatons. O programa chega completamente renovado com novos integrantes e pronto para alçar novos voos”, afirmou.

Exibido entre 2011 e 2017 na TV O POVO , o programa retorna ao grupo da Aguanambi 282 para ser transmitido em um canal com mais de 270 milhões de visualizações no YouTube. “O Trem Bala não vai envelhecer, sempre será renovado. Você vai constatar isso com os temas abordados e na equipe que vai aparecer pela primeira vez no YouTube. A gente está preparado para enfrentar esse desafio. A popularidade e a visibilidade do legítimo Trem Bala será muito maior. Não vai nos faltar vontade”, declara Sérgio Ponte.

"O Trem volta à sua casa e o DNA do programa continua o mesmo: a verdade doa em quem doer. A trilha a ser seguida de total imparcialidade permanece e não teria como mudar. Agora no YouTube é um desafio diante de tantos que a vida nos proporciona. Estamos prontos com uma qualificada mesa de imparciais debatedores", comenta Alan Neto, o grande responsável por comandar o programa.

Para esta nova fase, foram escalados nomes de peso para enriquecer o programa com suas opiniões e informações. Além de Sérgio Ponte, dois novos debatedores vão fazer parte do Trem Bala: o experiente Jota Lacerda e o narrador de voz potente, o aracatiense Liuê Góis.

Já em sua estreia o programa contará com uma pauta recheada de cearensidade, com o título de bicampeão da Série D do Brasileirão conquistado pelo Ferroviário, além da saga do Ceará rumo ao acesso à elite do futebol brasileiro. O Fortaleza também entrará no debate, principalmente porque vive a expectativa de se aproximar de vez do G-6 da Série A.

Serviço

Estreia do Trem Bala no YouTube do O POVO

Quando: De segunda-feira a sexta-feira, das 12 às 13 horas

Onde: YouTube do O POVO