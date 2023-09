Próximo da estreia, Alan Neto celebra retorno do Trem Bala ao O POVO: "Estamos prontos"

Alan Neto no novo estúdio do Trem Bala, do O POVO Crédito: AURÉLIO ALVES

Pautado pela "verdade doa a quem doer" o Trem Bala retorna ao O POVO na próxima segunda-feira, 18. Alan Neto, o maquinista, segue à frente da apresentação do programa, com os comentários de Sérgio Pontes, Jota Lacerda e Liuê Góis. O programa será transmitido de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, no YouTube do O POVO e na Rádio O POVO CBN AM. O Trem Bala do tradicional horário das 17 horas também segue na AM. Em entrevista ao Esportes O POVO, Alan Neto celebrou o retorno do Trem Bala ao Grupo de Comunicação O POVO e não escondeu a ansiedade pela estreia em uma nova plataforma.