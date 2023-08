Pacote de novidades no Esportes O POVO: a volta do Trem Bala e dois narradores

O Esportes O POVO está repleto de novidades para os próximos dias e semanas. O Trem Bala, programa comandado por Alan Neto, volta em setembro à programação da Rádio O POVO CBN de segunda a sexta, às 12 horas, diretamente dos estúdios do O POVO, tendo como novidade a transmissão ao vivo e com imagens no YouTube do O POVO.

O histórico programa esportivo retorna depois de ter sido exibido entre 2011 e 2017 na TV O POVO. O maquinista Alan Neto segue como apresentador ao lado do comentarista Sérgio Ponte, além de uma bancada renovada. "É um programa campeão de audiência, que nasceu aqui conosco e agora está de volta para também ser exibido no nosso canal do YouTube, com muita interatividade, inovação e o jeito cáustico e marcante que todo mundo conhece", conta Erick Guimarães, Diretor de Jornalismo do O POVO.

E as novidades não param por aí. Alessandro Oliveira e Liuê Góis agora são os narradores da equipe e passam a contar as histórias dos jogos dos clubes cearenses através da FM 95,5 (O POVO CBN) e FM 93,5 (O POVO CBN Cariri). A dupla esteve presente na edição desta quarta-feira, 23, do programa Esportes do POVO, comandado por Fernando Graziani, para se apresentar ao público e receber as boas-vindas.