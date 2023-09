"Revigorado, dinâmico e polêmico", diz Sérgio Ponte sobre volta do Trem Bala ao O POVO

Sérgio Ponte e Jota Lacerda no novo estúdio do Trem Bala, do O POVO Crédito: AURÉLIO ALVES

Locomotiva mais conhecida da história da comunicação cearense, o programa Trem Bala retorna ao O POVO na próxima segunda-feira, 18, para uma nova fase que promete momentos ainda mais marcantes. Comandada pelo maquinista Alan Neto, a atração segue com os sinceros comentários de Sérgio Ponte, além de Jota Lacerda e Liuê Góis. Sérgio, inclusive, concedeu entrevista ao Esportes do POVO e celebrou a volta do programa ao Grupo de Comunicação O POVO. O comunicador ainda firmou que o legítimo Trem Bala terá uma popularidade muito maior com a chegada ao YouTube do O POVO, que conta com 755 mil inscritos. "Não tenho a menor dúvida de que o Trem Bala volta a sua casa, 12 anos depois, muito mais revigorado, dinâmico e polêmico. Vai voltar com uma nova estrutura, produção, editoria e mesa de debatedores, com foco principal na verdade acima de tudo", ressaltou o comentarista.