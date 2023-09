Trem Bala estreia no YouTube do O POVO com nova bancada; saiba quando

Exclusivo do Grupo de Comunicação O POVO, o histórico programa comandado pelo maquinista Alan Neto terá transmissão ao vivo de segunda a sexta no Youtube

O Trem Bala está cheio de novidades para a sua estreia no YouTube do O POVO. Com estreia marcada para segunda-feira, 18 de setembro, o programa terá nova bancada de debatedores, novo estúdio e segue sob o comando do maquinista icônico Alan Neto e norteado pelo lema já conhecido: "a verdade doa a quem doer".

Agora exclusivo do Grupo de Comunicação O POVO, o histórico programa comandado por Alan Neto terá transmissão ao vivo de segunda a sexta, no horário de 12 horas a 13 horas, no YouTube do O POVO e na Rádio O POVO CBN AM. O Trem Bala do tradicional horário das 17 horas também segue na AM.

Em sua nova fase, o Trem Bala permanece, - além da apresentação de Alan Neto -, com os comentários e as informações exclusivas de Sérgio Ponte. Com renovação da bancada, a histórica locomotiva esportiva do futebol cearense ganha a presença de dois novos debatedores: o experiente Jota Lacerda e o narrador de voz potente, o aracatiense Liuê Góis.