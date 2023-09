Perri comemora primeira convocação e projeta estreia da seleção nas Eliminatórias

Goleiro do Botafogo festeja oportunidade na equipe nacional para os duelos contra Bolívia e Peru e mira resultado positivo no torneio sul-americano

Líder do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, Perri teve passagens por São Paulo, Crystal Palace e Náutico até chegar na equipe carioca e conquistar a convocação. Em sua primeira oportunidade com a camisa da Seleção, o jogador falou qual vai ser o foco do time para a partida contra a Bolívia.

“A gente respeita muito a seleção da Bolívia e a gente sabe como funciona o futebol. Estamos nos preparando para focar na nossa performance antes de mais nada. É muito importante a gente olhar para nós, como vamos performar e sempre vamos buscar a vitória com a camisa da Seleção Brasileira”, disse o goleiro.

Brasil e Bolívia vão a campo nesta sexta-feira, às 21h45min (de Brasília), no Mangueirão. Na próxima terça-feira, 12, os comandados de Fernando Diniz enfrentam o Peru, às 23 horas, no Estádio Nacional do Peru.