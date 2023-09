Com Neymar, seleção inicia preparação para enfrentar Bolívia pelas Eliminatórias

Neymar, por sua vez, treinou normalmente com o restante do elenco. O craque se transferiu recentemente para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e ainda não estreou pelo seu novo clube por conta de uma lesão muscular, da qual se recuperou.

O único jogador convocado por Diniz que não participou do treinamento foi Gabriel Jesus. O atacante do Arsenal foi convocado na última segunda-feira, 4, após o corte de Antony e ainda não se apresentou. A lista inicial também sofreu outras duas alterações. Vinicius Junior se lesionou e foi substituído por Raphinha, enquanto Lucas Perri entrou no lugar de Bento, também machucado.

A jornada da seleção brasileira em busca da classificação para a Copa do Mundo de 2026 começou nesta terça-feira, 5. Com a presença de Neymar, o Brasil fez o seu primeiro treino sob o comando de Fernando Diniz, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), palco da estreia nas Eliminatórias, contra a Bolívia.

Foi sua primeira convocação desde a Copa do Mundo do Catar. Depois da disputa do Mundial, o jogador sofreu com novos problemas no tornozelo e teve que passar por uma cirurgia. A última vez que esteve em campo para uma partida oficial foi em fevereiro.

Nesta data Fifa, a seleção terá dois compromissos. Na sexta-feira, 8, encara a Bolívia no Mangueirão, às 21h45min (de Brasília). Será o retorno do Brasil ao estádio desde 2011, quando venceu a Argentina pelo Superclássico das Américas. Na sequência, o Brasil visita o Peru na terça-feira, 12, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. A partida será às 23 horas.

O Brasil ainda terá mais dois treinos antes da estreia contra a Bolívia. Nos próximos dias, quarta, 6, e quinta-feira, 7, a seleção voltará ao gramado do Mangueirão às 17h30min para seguir sua preparação. A viagem para o Peru está programada para a tarde de sábado, 9.