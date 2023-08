Lucas Perri, do Botafogo, é convocado pela seleção; lesionado, Bento é cortado

Lucas Perri. Botafogo x Bahia pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Nesta quarta-feira, 30, o técnico Fernando Diniz convocou o goleiro Lucas Perri, do Botafogo, para os próximos dois jogos da seleção brasileira. O jogador ex-São Paulo irá substituir Bento, do Athletico-PR, que foi cortado após sofrer uma lesão na coxa direita. "O goleiro Bento, do Athletico Paranaense, foi desconvocado da Seleção Brasileira Principal. O médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o departamento médico do clube, que enviou o laudo dos exames. Foi atestada a lesão muscular na região posterior da coxa direita, que impede a presença do jogador nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026", escreveu a CBF em nota. Desta forma, Lucas Perri será um dos goleiros do Brasil nos duelos contra Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro. Além dele, Alisson e Ederson, do Liverpool e Manchester City, respectivamente, foram os selecionados pelo técnico Diniz.