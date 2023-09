"Sonho de criança": Lucas Perri comemora oportunidade na seleção; assista

Goleiro do Botafogo recorda trajetória recente na carreira antes de chegar à equipe nacional e projeta adaptação ao estilo do técnico Fernando Diniz

"A seleção brasileira é o sonho de criança de todo jogador. Muito grato a Deus por estar realizando esse sonho. Se me falassem há um ano e seis meses atrás, quando eu estava chegando no Náutico, que em um ano e meio eu estaria vestindo a camisa da Seleção, eu não acreditaria. Então, estou muito feliz mesmo, aproveitando muito esse momento. Agora é trabalhar e conseguir trazer essas vitórias para o Brasil", disse Lucas Perri.

O goleiro Lucas Perri, do Botafogo, se apresentou à seleção brasileira nesta segunda-feira, 4, para dar início à preparação para os jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Em suas primeiras palavras com a Amarelinha, o arqueiro falou sobre o sonho de defender o Brasil.

O primeiro compromisso da seleção pelas Eliminatórias acontece nesta sexta-feira, 8, contra a Bolívia, no Mangueirão, Belém (PA), às 21h45min (de Brasília). Perri disputa a posição com Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City.

Este será o primeiro jogo do Brasil sob comando do novo técnico Fernando Diniz. O goleiro do time carioca, que foi convocado após corte de Bento, do Athletico-PR, falou sobre o início do trabalho.

"A gente tem que trabalhar muito, assimilar a ideia do professor Fernando Diniz o mais rápido possível e fazer um jogo competitivo, um grande jogo para buscar a vitória sempre", declarou.

O atleta também agradeceu o apoio, principalmente, dos torcedores do Botafogo que compareceram à concentração e fizeram festa para o jogador, pedindo autógrafos e fotos ao goleiro titular do Alvinegro carioca.

"Quero agradecer o carinho do torcedor do Botafogo e de todos que gostam e acompanham o meu trabalho. Podem esperar de mim que eu trabalhe muito e que, se Deus quiser, a gente consiga trazer os resultados para o Brasil", finalizou.