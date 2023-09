Neymar se apresenta à Seleção Brasileira para as primeiras rodadas das Eliminatórias

O atacante Neymar, do Al-Hilal, se apresentou à Seleção Brasileira na noite desta segunda-feira, em Belém, onde o Brasil estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. O jogador, que apareceu com um curativo na mão direita, foi recebido com festa pela torcida e atendeu aos fãs na entrada do hotel.

Além de Neymar, outros 11 atletas chegaram na noite desta segunda. São eles os goleiros Alisson e Ederson, os zagueiros Gabriel Magalhães e Ibañez, os laterais Caio Henrique, Danilo, Renan Lodi e Vanderson e os atacantes Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Richarlison. Ainda estão ausentes Bruno Guimarães, Casemiro, Gabriel Jesus, Joelinton, Marquinhos, Raphinha e Rodrygo. Já André, Lucas Perri, Nino e Raphael Veiga foram os primeiros a se apresentar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pela primeira rodada, a equipe comandada por Fernando Diniz enfrenta a Bolívia às 21h45 (de Brasília) desta sexta-feira, no Estádio do Mangueirão. Depois, o Brasil encerra a data Fifa de setembro contra o Peru, no dia 12, no Estádio Nacional de Lima, às 23 horas.