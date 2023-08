Lesionado, Vinícius Júnior é cortado da seleção brasileira; Raphinha é convocado

Atacante do Real Madrid sofreu lesão muscular e não poderá encarar Bolívia e Peru nas Eliminatórias. Fernando Diniz chama jogador do Barcelona

Nesta terça-feira, 29, a CBF anunciou oficialmente que Vinícius Júnior foi cortado da convocação da seleção brasileira para os duelos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Para a vaga do atacante, o técnico Fernando Diniz chamou Raphinha, do Barcelona.

A entidade informou que o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o departamento médico do Real Madrid, clube de Vini. Assim, a equipe da Espanha passou os resultados dos exames realizados pelo jogador, que saiu lesionado da partida contra o Celta de Vigo, por La Liga, na última sexta-feira, 25.

Segundo o boletim médico do clube da capital espanhola, o atacante sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, que impede que Vinicíus Júnior esteja apto para disputar as duas partidas das Eliminatórias do Mundial de 2026.