Diniz revela corte de última hora de Paquetá em convocação: "Questão de preservação"

"Tivemos esses problemas aqui no Brasil e sabemos que é preciso de tempo para que as coisas sejam esclarecidas. É um jogador que adoro e, embora não tenha trabalhado junto, tenho as melhores impressões. A CBF está de portas abertas para ele assim que resolver todas essas situações que apareceram de última hora", completou.

O treinador do Brasil não revelou quem foi convocado no lugar do meia do West Ham. Questionado uma terceira vez sobre o atleta durante a entrevista coletiva, o técnico do Fluminense demonstrou certa impaciência.

"Questão do Paquetá, vou falar só mais uma vez. É uma decisão. A CBF não tem interferência na convocação. Conversei com o presidente e a CBF abriu para não fazermos nenhum pré-julgamento. Queremos preservá-lo para que tenha a cabeça em dia para resolver as questões da melhor maneira possível. Não vou mais discorrer sobre esse assunto", finalizou.

A convocação é para os dois primeiros jogos do Brasil para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo de estreia de Diniz será no Mangueirão, em Belém, no dia 8 de setembro, às 21h45min (de Brasília), contra a Bolívia. No dia 12, será a vez do confronto perante o Peru, em Lima.