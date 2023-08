Diniz cita conversa com Neymar e minimiza ausência de jogadores do Botafogo em convocação

Treinador da seleção brasileira revela papo com o atacante, que "se mostrou muito disposto", e explica ausência de nomes do líder do Brasileirão na lista

Em entrevista coletiva concedida logo após sua primeira convocação pela seleção brasileira, na última sexta-feira, 18, Fernando Diniz falou sobre a presença de Neymar na lista. O astro brasileiro, recentemente, acertou sua ida para o futebol da Arábia Saudita.

Segundo o técnico do Fluminense, Neymar está "muito disposto" e "feliz" com a possibilidade de continuar escrevendo sua história com a Amarelinha. O desejo do jogador do Al-Hilal de não disputar mais jogos pelo Brasil, de acordo com Diniz, ficou para trás.

"De fato, o Neymar externou todas essas coisas, tanto o desejo de a gente trabalhar junto quanto, lá no início, uma vontade de repensar a participação dele na Seleção. Conversei com ele recentemente, se mostrou muito disposto, extremamente feliz com a oportunidade da gente construir uma história na Seleção. É um talento muito raro no futebol mundial. Acredito que ele merece até o final da sua carreira, pelo imenso talento que tem, escrever o capitulo mais bonito dessa história, que para mim acho que ainda não foi escrito", disse.