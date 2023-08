Real Madrid confirma lesão de Vini Jr, que deve ser cortado da seleção brasileira

O Real Madrid confirmou, nesta segunda-feira, 28, que o atacante Vinicius Júnior sofreu uma lesão no músculo bíceps femoral direito. A contusão aconteceu durante a partida diante do Celta de Vigo, na última sexta-feira, 25, pelo Campeonato Espanhol.

Como esperado, o clube merengue não divulgou o tempo oficial de recuperação, mas a tendência é que o camisa 7 fique longe dos gramados por pelo menos um mês. Dessa forma, além de desfalcar o Real, Vini deve também ser cortado da lista de convocados da seleção brasileira para os primeiros compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Portanto, é esperado que Vinicius Júnior perca de cinco a sete jogos do Real Madrid em La Liga e também não enfrente as seleções de Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro, respectivamente, pelas duas primeiras rodadas do torneio classificatório. O técnico Fernando Diniz deve anunciar, em breve, o novo atleta convocado para a vaga do atacante.