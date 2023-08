Fernando Diniz faz primeira convocação como técnico da seleção brasileira; veja lista

O técnico Fernando Diniz divulgou a lista de convocados dos atletas que irão disputar as duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, diante da Bolívia e do Peru. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira, 18, e contou com algumas novidades, como o lateral-direito Vanderson, do Monaco-FRA, o goleiro Bento, do Athletico-PR, e o volante André, do Fluminense.

O meio-campista Lucas Paquetá, investigado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por um suposto envolvimento em apostas esportivas, não figurou entre os convocados. Segundo o jornal inglês Daily Mail, a federação inglesa investiga apostas feitas em contas vinculadas a pessoas próximas do jogador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira a lista completa dos convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Bento (Athletico-PR) e Ederson (Manchester City-ENG)

Laterais: Danilo (Juventus-ITA) e Vanderson (Monaco-FRA); Caio Henrique (Monaco-FRA) e Renan Lodi (Olympique de Marselha-FRA)

Zagueiros: Gabriel Magalhães (Arsenal-ENG), Ibañez (Al-Ahli), Marquinhos (PSG-FRA) e Nino (Fluminense)

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle-ENG), Casemiro (Manchester United-ENG), Joelinton (Newcastle-ENG) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Antony (Manchester United-ENG), Gabriel Martinelli (Arsenal-ENG), Matheus Cunha (Wolverhampton-ENG), Neymar (Al-Ahli), Richarlison (Tottenham-ENG), Rodrygo (Real Madrid-ESP) e Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP)

O Brasil encara a Bolívia no dia 8 de setembro, em Belém, e depois viaja até Lima para enfrentar o Peru no dia 12.