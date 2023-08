Cuiabá x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cuiabá e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 06 de agosto (06/08), pela 18ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Pantanal, em Mato Grosso (MT), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com o duelo de volta da Libertadores na próxima quinta-feira, no Paraguai, Sampaoli pode poupar alguns de seus titulares. Entretanto, não poderá contar com alguns atletas, já que Arrascaeta e Gabigol receberam o terceiro amarelo diante do Galo e estão suspensos. Outras ausências certas são o zagueiro Léo Pereira, o lateral esquerdo Filipe Luís e o volante Erick Pulgar, todos por questões físicas.

Devido ao desgaste físico dos atletas rubro-negros no duelo contra o Olimpia, não estão descartadas mais alterações na equipe. O zagueiro Fabrício Bruno reclamou de dores musculares e pode ficar como opção no banco de reservas, dando lugar a Pablo. Outra dúvida é quanto ao aproveitamento de Pedro. O atacante, envolvido no episódio da agressão do preparador físico Pablo Fernández, foi suspenso por um jogo e voltou a treinar com o grupo. (Com Gazeta Esportiva)



Cuiabá x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Cuiabá x Flamengo

Cuiabá

Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson