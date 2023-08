Ceará x ABC ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e ABC se enfrentam hoje, domingo, 06 de agosto (06/08), pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Sem vencer há três partidas no certame, o Vovô vive um cenário complicado, potencializado por protestos da torcida e distância do G-4. Nenhum outro resultado além do triunfo, portanto, importa.



Para o duelo, Guto Ferreira terá a ausência do zagueiro Luiz Otávio, expulso contra o Guarani. Por outro lado, o treinador conta com o retorno do lateral-direito Warley, que retorna de suspensão, e tem à disposição o atacante Saulo Mineiro, regularizado no BID. (Com Mateus Moura)



Ceará x ABC ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2023 - Ceará x ABC

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Paulo Victor; Willian Maranhão, Zé Ricardo e Jean Carlos; Janderson (Saulo Mineiro), Bissoli e Erick. Téc: Guto Ferreira