São Paulo x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre São Paulo e Atlético-MG será disputado hoje, 06, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 06 de agosto (06/08), pela 18ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Há a expectativa de que Lucas faça sua reestreia pelo clube nesta partida. O jogador vem treinando normalmente no CT e foi relacionado para o duelo por Dorival. Ele não será titular, mas deve ganhar alguns minutos em campo no segundo tempo.

De qualquer forma, os reforços Lucas e James devem ser apresentados para a torcida no gramado do estádio, pouco antes do jogo começar.

Para quebrar a sequência negativa, o time contará com os retornos de Luciano, Calleri e Dorival, suspensos no empate sem gols com o Bahia. Já os lesionados Galoppo, Ferraresi, Igor Vinícius, Gabriel Neves e Patryck seguem ausentes.

Punido pelo STJD, Luiz Felipe Scolari não ficará à beira do gramado. O auxiliar Carlos Pracideli deve ser o responsável por dirigir o time alvinegro. Os desfalques são: Everson, que precisará cumprir suspensão pelo acúmulo cartões, e Zaracho, contundido. (Com Gazeta Esportiva)