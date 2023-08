Cruzeiro x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 06 de agosto (06/08), pela 18ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Após fazer 4 a 1 sobre o Coritiba, na rodada passada, em casa, o Glorioso ganhou mais uma no meio de semana, pela Copa Sul-Americana: 2 a 1 no Guaraní do Paraguai. A equipe comandada por Bruno Lage não perde desde junho e o treinador acredita que sua equipe tem condições de produzir um bom jogo.

Ele vai promover o retorno de alguns titulares preservados contra o Guaraní, como o goleiro Lucas Perri e o lateral-esquerdo Marçal. Mas só vai a anunciar a escalação minutos antes do confronto.

Do outro lado, a Raposa vive uma situação bem diferente na tabela de classificação. O time, que na rodada passada teve um eletrizante empate por 3 a 3 com o Athletico-PR, no Sul, aparece com 23 pontos ganhos, na décima colocação. O técnico Pepa, que cumpre suspensão por ter sido expulso na rodada passada, se mostra confiante em um bom resultado. (Com Gazeta Esportiva)

Cruzeiro x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV fechada

canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Cruzeiro x Botafogo

Cruzeiro