Vasco x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Vasco e Grêmio será disputado hoje, 06, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Vasco e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 06 de agosto (06/08), pela 18ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico Ramón Díaz assumiu a equipe após a demissão de Maurício Barbieri, mas em dois jogos à frente do time sofreu derrotas para Athletico-PR e Corinthians. Para pegar o Tricolor gaúcho, a equipe pode ter mudanças, já que o treinador não decidiu se manterá o 3-5-2 usado contra o Timão ou volta para o 4-4-2.

Do lado do Grêmio, Renato Gaúcho tem dois desfalques importantes. O zagueiro Kannemann, com uma fratura na mão, e o meia Cristaldo, lesionado, estão fora da partida. Bruno Alves e Nathan são os prováveis substitutos.

As maiores novidades do Grêmio para o jogo em São Januário devem estar no banco de reservas. Após longo tempo afastado por lesão, o zagueiro Geromel vem treinando normalmente e pode ser relacionado pela primeira vez neste ano. Além dele, os reforços recém contratados, Iturbe, Besozzi e Caíque, também podem ficar à disposição. (Com Gazeta Esportiva)



Vasco x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Vasco x Grêmio

Vasco