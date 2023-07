Dia 10 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

A Copa do Mundo Feminina chegou ao seu décimo dia neste sábado, 29. Brasil e França protagonizaram um dos jogos mais tensos da rodada, que terminou em 2 a 1 para o time europeu. Na mesma chave, Jamaica levou a melhor contra o Panamá, vencendo a equipe panamenha por 1 a 0.



Já pelo grupo G, Suécia garantiu uma boa vitória sobre a Itália e se classificou para as oitavas de final. A equipe sueca, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, superou as italianas por 5 a 0.

Os próximos jogos ocorrem neste domingo, 30: Noruega x Filipinas, Suíça x Nova Zelândia, Alemanha x Colômbia e Coreia do Sul x Marrocos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Suécia 5 x 0 Itália

Na madrugada deste sábado, a Suécia venceu de forma confortável a Itália em Wellington, na Nova Zelândia. Vitória foi garantida por gols de Rolfö, Blackstenius, Blomqvist e também de Ilestedt, que mostrou um bom desempenho e fez a bola encontrar o fundo da rede por duas vezes.

Com a goleada, a seleção sueca entrou para o grupo das equipes classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Equipe alcançou seis pontos no grupo G, três a mais que a Itália, que ficou com a segunda colocação.

França 2 x 1 Brasil

Às 7 horas, foi a vez da equipe brasileira entrar em campo para confrontar a França, no Brisbane Stadium. Em um jogo tenso, o time europeu encontrou condições de sobra para pressionar e ganhar das adversárias, contra quem nunca perdeu em uma Copa do Mundo. Disputa valeu a liderança do grupo F.

Brasil e França se enfrentaram pelo segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. Crédito: Patrick Hamilton/AFP

A seleção europeia balançou as redes com Le Sommer, no primeiro tempo, e Renard, na reta final do segundo tempo. Debinha foi a responsável pelo único gol do Brasil na partida, no início da segunda etapa.



Jamaica 1 x 0 Panamá

Logo em seguida, a Jamaica entrou em campo contra o Panamá, também pela chave F. O time jamaicano teve o jogo dificultado pela forte retranca das panamenhas, mas conseguiu levar a melhor.

Com gol de Swaby, realizado aos dez minutos, após uma cobrança de escanteio, a equipe da Jamaica venceu por 1 a 0 e assumiu o segundo lugar do grupo.