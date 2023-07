Vasco x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Vasco e Athletico-PR se enfrentam hoje, domingo, 23 de julho (23/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para enfrentar o Furacão, Ramón Díaz não poderá contar com o atacante Pedro Raul, que se transferiu para o Toluca, do México. Para assumir o comando do ataque, Figueiredo deve receber oportunidade e formar a linha de frente com Orellano e Gabriel Pec. Além disso, o zagueiro Capasso, suspenso, é ausência certa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Athletico, que vem de vitória em casa diante do Bahia, a ordem é continuar somando três pontos para voltar a disputar uma vaga no G4. Com 23 pontos, o Furacão inicia a rodada em oitavo, a dois do São Paulo, o quarto colocado.

O zagueiro Thiago Heleno, suspenso pelo terceiro amarelo, é o único desfalque confirmado. Para seu lugar, Matheus Felipe e Caíque Rocha disputam uma vaga ao lado de Zé Ivaldo. (Com Gazeta Esportiva)



Vasco x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV fechada

canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Vasco x Athletico-PR

Vasco

Léo Jardim, Puma, Maicon, Léo e Piton; Galarza, Jair e Alex Teixeira; Orellano, Gabriel Pec e Figueiredo.

Athletico-PR

Bento, Khellven, Matheus Felipe (Caíque Rocha), Zé Ivaldo e Lucas Esquivel; Erick, Fernandinho e Christian; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio.

Quando será Vasco x Athletico-PR

Hoje, domingo, 23 de julho (23/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Athletico-PR

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)