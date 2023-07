Bragantino x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bragantino e Internacional se enfrentam hoje, domingo, 23 de julho (23/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O treinador Pedro Caixinha tem um número significativo de desfalques para o duelo. Eduardo Santos, Helinho, Jadsom, Léo Realpe, Lucão, Lucas Cunha, Nacho Laquintana e Raul não jogam, já que estão no departamento médico. Kevin Lomónaco segue afastado da equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do lado Colorado, Coudet não poderá contar com o zagueiro Vitão, suspenso. Além do defensor, não terá o ponta Pedro Henrique e o meio-campista Maurício, lesionados. Por outro lado, o goleiro uruguaio Rochet pode fazer sua estreia pela equipe do Rio Grande do Sul. (Com Gazeta Esportiva)



Bragantino x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV

canal de TV Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Bragantino x Internacional

Bragantino

Cleiton; Hurtado, Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Ramires, Evangelista e Vitinho; Sasha e Bruno Gonçalves.

Internacional

Rochet; Bustos, Hernández, Mercado e Renê; Rômulo, Aránguiz, Alan Patrick e Wanderson; Enner Valencia e Luiz Adriano.

Quando será Bragantino x Internacional

Hoje, domingo, 23 de julho (23/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Bragantino x Internacional

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)