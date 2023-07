Cruzeiro x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e Goiás se enfrentam hoje, domingo, 23 de julho (23/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para essa partida a Raposa terá de lidar com o desfalque do zagueiro Neris, que cumprirá suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na partida passada. Com isso, o técnico Pepa promoverá mudanças na equipe e pode escalar uma dupla de zaga com Lucas Oliveira e Luciano Cástan. Reynaldo também surge como opção, mas fica atrás na disputa pela vaga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante Arthur Gomes, novo reforço do Cabuloso, já está no BID e pode estrear diante do Goiás. A decisão fica a critério do treinador cruzeirense.

O Esmeraldino também conta com um desfalque para o duelo por suspensão: o zagueiro Bruno Melo está fora pelo terceiro amarelo, que recebeu no empate diante do Atlético-MG. No entanto, o meia Guilherme Marques retorna ao time e deve ser escalado como titular pelo técnico Armando Evangelista. (Com Gazeta Esportiva)

Cruzeiro x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: no canal de TV aberta

no canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Cruzeiro x Goiás

Cruzeiro

Rafael Cabral; Williams, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Mateus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Robert (Gilberto).



Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Edu e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira e Guilherme; Vinícius, João Magno e Anderson Oliveira.

Quando será Cruzeiro x Goiás

Hoje, domingo, 23 de julho (23/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x Goiás

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)