Santos x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 23 de julho (23/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Diante do Botafogo, o treinador do Santos volta ao banco de reservas após cumprir suspensão. O goleiro Vladimir e o meio-campista Rodrigo Fernández também estão de volta. Jean Lucas é outra novidade. Regularizado no BID da CBF, o meio-campista treina normalmente e afirmou estar apto para reestrear.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No momento, os únicos jogadores entregues ao Departamento Médico são: Felipe Jonatan e Alison, ambos com lesão no joelho. Além disso, o clube tem seis jogadores afastados: Nathan, Lucas Pires, Soteldo, Ed Carlos, Lucas Barbosa e Daniel Ruiz.

Do outro lado, o Botafogo vive grande fase. A última derrota do clube foi em 3 de junho. Desde então, são 10 partidas de invencibilidade. No Brasileirão, são seis vitórias consecutivas. Assim, a equipe está isolada na liderança, com 39 pontos.

Diante do Santos, o técnico Bruno Lage busca a sua primeira vitória no comando do Fogão. O português estreou no empate de 1 a 1 com o Patronato, pela Sul-Americana. Ele possui as baixas do meia Eduardo, lesionado, e também de Cuesta, suspenso.

Por outro lado, o treinador ganhou o retorno dos atacantes Victor Sá e Matheus Nascimento, recuperados de contusão. (Com Gazeta Esportiva)



Santos x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: no canal de TV aberta

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Santos x Botafogo

Santos

João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Marcos Leonardo e Mendoza.

Botafogo

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Philipe Sampaio e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Gustavo Sauer; Luis Henrique, Tiquinho Soares e Júnior Santos.

Quando será Santos x Botafogo

Hoje, domingo, 23 de julho (23/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x Botafogo

Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)