Grêmio x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 22 de julho (22/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo Sportv e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Tricolor Imortal chega para este confronto em meio a rumores de um possível interesse que Suárez tem em deixar o Grêmio, o que foi confirmado por Renato Gaúcho em coletiva de imprensa. Ainda assim, o uruguaio deve ir a campo e os titulares não devem ser poupados em sua maioria, apesar do confronto contra o Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil no meio de semana.

Já o Atlético-MG vive um momento conturbado desde a chegada de Felipão. Sob o comando do experiente técnico, o Galo disputou seis jogos e ainda não venceu. Além disso, o clube mineiro está desde o dia 3 de junho sem triunfar no Brasileirão, quando bateu o Cruzeiro por 1 a 0. Com isso, a equipe está apenas na 12ª posição, com 21 pontos conquistados. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Grêmio x Atlético-MG

Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Suárez.

Atlético-MG

Everson; Mariano, Lemos, Rabello e Rubens; Battaglia, Edenilson e Igor Gomes; Pavón, Hulk e Paulinho.

Quando será Grêmio x Atlético-MG

Hoje, sábado, 22 de julho (22/07), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Atlético-MG

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)