Cuiabá x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cuiabá e São Paulo se enfrentam hoje, sábado, 22 de julho (22/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada Arena Pantanal, em Mato Grosso (MT), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Dorival Júnior deve poupar alguns dos principais jogadores devido a proximidade do duelo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, marcado para a próxima terça-feira. O zagueiro Beraldo e o volante Pablo Maia podem atuar para ganhar ritmo de jogo, pois estavam lesionados.

Já o lateral direito Rafinha é desfalque certo, pois participará de um amistoso festivo com lendas do Bayern de Munique, no domingo. Outra baixa confirmada é o atacante David, que está suspenso.

Os lesionados Ferraresi e Galoppo (cirurgia no joelho), Gabriel Neves (fratura na costela), Igor Vinícius e Moreira (transição física) seguem ausentes, enquanto o volante Talles Costa, recuperado de uma sutura no menisco do joelho direito, está de volta. (Com Gazeta Esportiva)



Cuiabá x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Cuiabá x São Paulo

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson (Iury Castilho) e Deyverson.

São Paulo

Rafael; Nathan, Diego Costa, Beraldo e Patryck (Welington); Pablo Maia, Jhegson Méndez, Alisson e Michel Araújo; Juan e Marcos Paulo.

Quando será Cuiabá x São Paulo

Hoje, sábado, 22 de julho (22/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Cuiabá x São Paulo

Arena Pantanal, em Mato Grosso (MT)