Bahia x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bahia e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 22 de julho (22/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo contra o Bahia, o Corinthians não contará com Gabriel Moscardo, que passou por uma cirurgia de apendicite, e Rafael Ramos, que teve um estiramento leve no ligamento colateral medial do joelho direito. Paulinho, com retorno previsto apenas para a próxima temporada e Gustavo Mosquito, em fase final de recuperação de cirurgia no joelho, também são baixas.

Já o Bahia se encontra na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos conquistados. O Tricolor de Aço perdeu para o Athletico-PR por 2 a 0 na última rodada do torneio nacional.

O técnico Renato Paiva não deve contar com Kayky, Biel, David Duarte e Danilo Fernandes, todos no departamento médico. O zagueiro Raul Gustavo, por questões contratuais, não pode ser relacionado para o jogo. Por outro lado, Jacaré e Rezende devem retornar. (Com Gazeta Esportiva)



Bahia x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Bahia x Corinthians

Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, Gabriel Xavier, Kanu e Ryan; Acevedo, Thaciano e Cauly; Ademir, Lucas Mugni e Everaldo.

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto, Renato Augusto e Rojas; Adson, Wesley e Yuri Alberto.

Quando será Bahia x Corinthians

Hoje, sábado, 22 de julho (22/07), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Bahia x Corinthians

Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)