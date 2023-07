Flamengo x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e América-MG se enfrentam hoje, sábado, 22 de julho (22/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Jorge Sampaoli terá alguns desfalques importantes, como o volante Pulgar, com lesão muscular na coxa, além do volante Thiago Maia e o atacante Luiz Araújo, ambos suspensos. Já os atacantes Pedro e Bruno Henrique e os zagueiros David Luiz e Fabrício Bruno estão recuperados dos problemas físicos e ficarão à disposição.

Do lado mineiro, a equipe chega empolgada após se classificar para às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com uma goleada por 5 a 1 na última terça-feira, o Coelho despachou o Colo-Colo, do Chile, em Belo Horizonte. O sucesso na competição continental deu novo ânimo à equipe para buscar a recuperação no Brasileiro. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Flamengo x América-MG

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Gerson, Victor Hugo e Arrascaeta; Everton Ribeiro e Gabigol.

América-MG

Mateus Pasinato, Marlon, Éder, Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Alê, Juninho, Matheusinho e Rodrigo Varanda; Everaldo (Mastriani).

Quando será Flamengo x América-MG

Hoje, sábado, 22 de julho (22/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x América-MG

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)