Palmeiras x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 22 de julho (22/07), pela 16ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá alguns problemas com desfalques. Pilar do meio-campo, o volante Caio Alexandre, suspenso, será ausência contra o Palmeiras, fato inédito para o jogador, tendo em vista que foi relacionado para todas as 48 partidas realizadas pelo clube no ano de 2023. Thiago Galhardo, também suspenso, e Tinga, Hércules e Pedro Rocha, por lesão, são outras baixas.

Abel Ferreira, por outro lado, tem retornos importantes. O lateral-direito Mayke, que cumpriu suspensão na rodada anterior, e os atacantes Rony e Dudu, recuperados de lesão, serão opções para o treinador português diante do Tricolor. (Com Mateus Moura)



Palmeiras x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Palmeiras x Fortaleza

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Lucero e Guilherme. Técnico: Abel Ferreira

Quando será Palmeiras x Fortaleza

Hoje, sábado, 22 de julho (22/07), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Fortaleza

Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP)