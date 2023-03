Conmebol divulga tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

A seleção brasileira estreia no torneio em setembro, em casa, contra a Bolívia e, no mesmo mês, enfrenta o Peru, como visitante

Nesta quarta-feira, 15, a Conmebol divulgou a tabela completa de jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que se iniciam em setembro. O formato da competição se mantém o mesmo, com dez equipes que se enfrentam em partidas de ida e volta. Desta vez, porém, seis seleções se classificam ao Mundial de foram direta, enquanto a sétima disputa uma vaga na repescagem.

A seleção brasileira estreia no torneio em setembro, em casa, contra a Bolívia e, no mesmo mês, enfrenta o Peru, como visitante. Até o final de 2023, o time canarinho jogará seis vezes, sendo duas delas em outubro e outras duas em novembro.

Além disso, o calendário terá, a partir de agora, dois intervalos: um em março e outro em junho de 2024, para partidas contra seleções europeias.

Vale ressaltar que a próxima Copa do Mundo será disputada, pela primeira vez, com 48 seleções, divididas em 12 grupos com quatro integrantes cada. Os dois primeiros colocados de cada chave e os oito melhores terceiros avançam à fase de mata-mata.

Daí para frente, os 32 classificados se enfrentam em confrontos eliminatórios até a grande final. Os times que chegarem até a decisão farão oito partidas, ao invés das sete anteriores.

Com saída de Tite, após a eliminação para a Croácia na Copa do Catar, a seleção brasileira segue na busca por um novo treinador. O time já tem amistoso marcado para o dia 25 de março de 2023, contra o Marrocos, e deve ser comandado por Ramon Menezes, técnico interino.

Confira o caminho do Brasil nas Eliminatórias:

Brasil x Bolívia

Peru x Brasil

Brasil x Venezuela

Uruguai x Brasil

Colômbia x Brasil

Brasil x Argentina

Brasil x Equador

Paraguai x Brasil

Chile x Brasil

Brasil x Peru

Venezuela x Brasil

Brasil x Uruguai

Brasil x Colômbia

Argentina x Brasil

Equador x Brasil

Brasil x Paraguai

Brasil x Chile

Bolívia x Brasil

