Sem Neymar, Vini Jr. é o novo camisa 10 da seleção brasileira; confira numeração para amistosos

A seleção brasileira contará com novidades no próximo amistos, incluindo a cor do uniforme e o novo dono da camisa 10. O Brasil encara a Guiné em amistoso neste sábado, 10, a partir das 16h30 (de Brasília), no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha.

Sem Neymar, que não foi convocado e está se recuperando de lesão, o Brasil divulgou a nova numeração das camisas para os amistosos contra Guiné e Senegal. Atacante do Real Madrid, Vini Jr. será o novo 10. No último jogo da seleção brasileira, seu companheiro Rodrygo foi quem utilizou a camisa histórica, mas agora será o número 11.

De volta à Seleção, o atacante Richarlison vestirá a camisa 9, que usou na Copa do Mundo do Catar. Além dele, o goleiro Alisson também retornou e utilizará o número 1. Bruno Guimarães será o novo camisa 8, e as novidades Vanderson, Robert Renan, Ayrton Lucas e Malcom vestirão a 13, 14, 16 e 21, respectivamente.

Além da numeração, outra novidade será o uniforme preto da Seleção Brasileira. A cor será utilizada pela primeira vez na história como camisa principal em uma partida do Brasil e faz parte de uma campanha da CBF no combate ao racismo no futebol.

Confira a numeração oficial da seleção brasileira

1- Alisson



2- Danilo



3- Éder Militão



4- Marquinhos



5- Casemiro



6- Alex Telles



7- Lucas Paquetá



8- Bruno Guimarães



9- Richarlison



10- Vini Jr.



11- Rodrygo



12- Weverton



13- Vanderson



14- Robert Renan



15- Ibañez



16- Ayrton Lucas



17- André



18- Joelinton



19- Pedro



20- Raphael Veiga



21- Malcom



22- Rony



23- Ederson