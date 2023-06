Ederson se apresenta, e seleção brasileira fica com elenco completo para amistosos

O Brasil irá a campo no sábado, às 16h30min (horário de Brasília), contra a Guiné. Depois, a seleção viajará de Barcelona até Lisboa, em Portugal, para encarar Senegal

O goleiro Ederson foi o último atleta a se apresentar à seleção brasileira. O jogador de 29 anos desembarcou em Barcelona, na Espanha, nesta quarta-feira, 14, e foi até o hotel em que o grupo está concentrado.

Por ter jogado a final da Champions League com o Manchester City no último sábado, 10, e ter sido campeão, Ederson foi liberado para se apresentar depois dos seus companheiros para poder comemorar o título.

O outro jogador a chegar nesta quarta foi o zagueiro Robert Renan, do Zenit. O defensor revelado pelo Corinthians foi chamado para substituir Nino, do Fluminense, cortado por conta de uma lesão da coxa direita.

Com os dois reforços, Ramon Menezes fará seu primeiro treino com o elenco completo. O técnico interino já tinha trabalhado na terça-feira, 13, com os 21 atletas disponíveis.

O Brasil irá a campo no sábado, às 16h30min (horário de Brasília), contra a Guiné. Depois, a seleção viajará de Barcelona até Lisboa, em Portugal, para encarar Senegal. O amistoso está marcado para terça-feira, 20, às 16 horas.

