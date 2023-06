'Fominha', Richarlison crava seu número na seleção: "A camisa 9 é minha"

Na última Copa do Mundo, disputada no Catar, o ‘Pombo’ utilizou a numeração e marcou três gols

A seleção brasileira já iniciou sua preparação para os amistosos contra Guiné e Senegal. Um dos convocados, o atacante Richarlison concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 14. Na oportunidade, o jogador afirmou ser o dono da camisa 9 da amarelinha.

“Não, a nove já é minha pô (risos). Acho que não tem que ficar escolhendo, acho que fiz uma boa Copa do Mundo, mesmo não tendo o título. Acho que aqui na seleção todos sabem que eu sou o homem-gol, não tem que ficar escolhendo camisa. A nove já é minha”, disse.

O comentário veio após o atleta ser questionado sobre sua numeração na seleção. Anteriormente, Richarlison já vestiu as camisas 7, 9 e 10 em outras oportunidades. Na última Copa do Mundo, disputada no fim de 2022 no Catar, o ‘Pombo’ utilizou a numeração nove e marcou três gols no torneio mundial.



Vivendo nova fase após a Copa do Mundo, o Brasil irá a campo no sábado, às 16h30min, contra a Guiné. Depois, a seleção viajará de Barcelona até Lisboa, em Portugal, para encarar Senegal. O amistoso está marcado para terça-feira, 20, às 16 horas.