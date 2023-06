Com Vini Jr. e Rodrygo, ataque da seleção brasileira é avaliado em R$ 1,6 bilhão

Os atacantes da Seleção Brasileira estão em alta no mercado do futebol. Uma atualização recente no site Transfermarkt aumentou os valores dos pontas Vinicius Jr. e Rodrygo em 20%, colocando os dois na lista de jogadores mais valiosos do mundo.

Vini, que foi o principal jogador do Real Madrid na última temporada, teve um ajuste no seu passe e agora vale 150 milhões de euros (cerca de R$ 787 milhões na cotação atual). Já o 'Rayo', que se firmou como titular no clube espanhol, tem seu valor estimado em 100 milhões de euros.

Junto a Richarlison, que vale 55 milhões de acordo com o site, o trio de ataque do Brasil soma 305 milhões de euros, o equivalente a 1,6 bilhão de reais. Esse é quase o mesmo valor dos elencos de Palmeiras e Flamengo somados (308 milhões de euros).

Fatores como tempo de contrato, relevância do clube e idade dos atletas são considerados para estipular quanto vale cada um. O português Cristiano Ronaldo, que já tem 38 anos, é avaliado em 15 milhões de euros. É um valor menor que o atacante Gabigol, do Flamengo, que tem 26 anos e vale 21 milhões.

Richarlison, Rodrygo e Vinicius Jr foram convocados por Ramon Menezes para a Data Fifa de junho. O próximo jogo da seleção será contra a Guiné, no sábado, 17, às 16h30min.