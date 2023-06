Alvo da seleção brasileira, Ancelotti diz que segue no Real Madrid e fala sobre Benzema

Treinador italiano confirma permanência no clube espanhol para a próxima temporada, conta com atacante francês e evita comentar sobre especulações

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse neste sábado, 3, que "não tem dúvidas" sobre a continuidade do atacante francês Karim Benzema no clube, que terá mudanças no elenco para a próxima temporada.

"Benzema está pronto para jogar amanhã [contra o Athletic Bilbao, na última rodada do Campeonato Espanhol], se recuperou muito bem e tem um ano de contrato, então não temos dúvidas", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva.

Segundo o treinador, "as lendas do clube [como Benzema] têm que se aposentar no Real Madrid. Acho que é o pensamento de todos os torcedores e do clube, mas depois vem o pensamento do jogador".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos últimos dias, surgiram rumores sobre uma possível saída de Benzema para o futebol da Arábia Saudita, que o próprio jogador negou na última quinta-feira, em evento do jornal Marca.

"Por que vou falar de futuro se estou em Madri? Quem está falando é a internet, e a realidade não é a internet", disse então Benzema.

Sobre o assunto Principal alvo da CBF para a seleção, Ancelotti permanecerá no Real, diz jornal

Presidente da CBF admite estender prazo de definição do novo técnico por Ancelotti

Ancelotti admitiu, por outro lado, que haverá saídas e chegadas no Real Madrid: "Será um elenco com alguns jogadores diferentes, mas será competitivo". O técnico italiano não quis dar mais detalhes e confirmou apenas a contratação do lateral-esquerdo Fran García, do Rayo Vallecano.

"É um jogador que nos agrada", disse Ancelotti, que desconversou sobre um possível retorno do meia Brahim Díaz, emprestado ao Milan: "Não posso falar no momento".

O comandante merengue também evitou falar sobre o suposto interesse no atacante inglês Harry Kane. "Não vou falar do futuro do elenco, que está em andamento. Kane é um grande jogador, é um jogador do Tottenham. Temos que respeitar o jogador e o Tottenham", afirmou.

Por fim, Ancelotti reiterou sua continuidade no Real Madrid na próxima temporada, mesmo com o interesse da seleção brasileira em sua contratação.

"A nota que dou a mim é positiva, mas tenho certeza de que vou fazer melhor no próximo ano", concluiu.