Dorival Júnior tem nome cotado para assumir a seleção brasileira

Após um 2022 de destaque, o técnico Dorival Júnior, atualmente no São Paulo, mas com passagens por Ceará e Fortaleza, teve seu nome lembrado como um dos candidatos a assumir o comando técnico da seleção brasileira. A informação foi divulgada pelo UOL.

O brasileiro ganhou notoriedade depois da última temporada, onde, pelo Flamengo, conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores.

Dorival seria um “plano B” da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), caso Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid. não aceite ser o comandante da amarelinha. Recentemente, o italiano renovou com o clube espanhol até 2024 e, de acordo com a imprensa da Espanha, o vínculo deve ser cumprido.

Dorival em terras cearenses

No futebol cearense, Dorival passou pelos dois principais clubes do estado. No Tricolor, trabalhou em 2005, no entanto, foram apenas 25 jogos.

Já no Alvinegro, o paulista de 61 anos foi responsável pela histórica campanha do Vovô na fase de grupos da Copa Sul-Americana, quando a equipe alvinegro teve 100% de aproveitamento. Ao todo, Dorival esteve à frente do Ceará em 18 partidas, venceu 11, empatou quatro e perdeu apenas três até trocar o time pelo Rubro-Negro carioca.