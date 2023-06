Em ação contra o racismo, seleção brasileira vestirá uniforme preto pela primeira vez

A seleção brasileira volta a campo no próximo sábado, 17, contra Guiné, em Barcelona, na Espanha. Para esse confronto, a grande novidade será o uniforme do time brasileiro. Em uma ação de combate ao racismo, o Brasil irá usar, pela primeira vez em sua história, camisa predominantemente preta.

Desde 1952, a pentacampeã do mundo usa a vestimenta tradicional com blusa amarela, short azul e meião branco.

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, destacou o papel que essa ação tem no combate à descriminação racial: “Desde o primeiro dia do meu mandato, essa questão é prioritária. Fizemos um seminário para tratar do tema, criamos um grupo de trabalho com 60 pessoas que se reúnem periodicamente para avançar em discussões e propostas”, afirmou Ednaldo.

Além disso, o mandatário enfatizou o trabalho que a entidade vem realizando na prevenção a esse tipo de crime: “Somos a única federação de futebol do mundo que criou um dispositivo que prevê a perda de pontos por causa de atos de racismo. Isso está no texto do Registro Geral de Competições da CBF”, pontuou Ednaldo.