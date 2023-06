Flamengo x Fluminense: assistir ao vivo à transmissão; saiba onde

CONFIRA resultado do jogo

O jogo Flamengo x Fluminense ocorre hoje, quinta, 1° de junho (01/06), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).



Flamengo x Fluminense: CONFIRA jogadores com passagens marcantes pelos clubes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Flamengo x Fluminense: VEJA histórico e artilheiros do clássico

Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo à transmissão



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere.



SporTV: canal de TV a cabo

Premiere: serviço de pay-per-view

FLA TV - somente áudio





Jogos hoje (01°/06/23) ao vivo de futebol: CONFIRA onde assistir e horário

O técnico Jorge Sampaoli ganhou um reforço de peso com o retorno do meia Arrascaeta, que vinha sofrendo com dores na coxa. Já o zagueiro Léo Pereira e o lateral direito Wesley, que deixaram a partida contra o Cruzeiro com problemas físicos, devem estar em campo.

As principais dúvidas de Sampaoli são no gol, entre Matheus Cunha e Santos, e no ataque, entre Pedro e Everton Cebolinha. O meia Everton Ribeiro, com problemas musculares, está fora da partida.

No Fluminense, Fernando Diniz não poderá contar com três peças importantes, o zagueiro Felipe Melo, suspenso, além do atacante Keno e o meia Alexsander, ambos por lesão. Manoel, Lima e Martinelli devem ser os substitutos. Já o lateral-esquerdo Marcelo é a dúvida do treinador para o duelo decisivo. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Fluminense: quando será?



Hoje, quinta, 01° de junho (01°/06), às 20 horas

Onde será Flamengo x Fluminense

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)