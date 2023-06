Flamengo e Fluminense decidem no estádio Maracanã nesta quinta-feira, 1º, quem irá avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. Ao longo de mais de 100 anos de clássico e rivalidade, alguns jogadores tiveram a oportunidade de vestir a camisa dos dois times.

CONFIRA onde assistir ao jogo decisivo

Uns foram vistos como “casaca” por ter trocado pelo rival e outros não conseguiram fazer o mesmo sucesso em um clube no outro. Atualmente, o atacante Pedro e o volante Gerson configuram no elenco do Flamengo, mas ambos são revelações do Fluminense.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além deles, outros jogadores passaram recentemente por clubes rivais como o lateral Kenedy. Mas muitos outros nomes já passaram pelos dois times.

Flamengo x Fluminense: jogadores com passagens marcantes pelos clubes

Confira abaixo lista de atletas que atuaram pelos dois times:

Renato Gaúcho

Atual técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, teve passagens por Flamengo e Fluminense tanto como jogador como técnico. Ele primeiramente passou pelo Rubro-Negro em três oportunidades e assinou com o Tricolor, onde se tornou ídolo da torcida.

Ronaldinho Gaúcho

Talvez muitos não lembrem, mas o “bruxo” já vestiu as cores do Fluminense. Em sua volta ao Brasil, Ronaldinho Gaúcho foi contratado pelo Flamengo onde teve bons números e jogos memoráveis como o 5 x 4 contra o Santos de Neymar.

Já com a camisa tricolor, Ronaldinho teve uma passagem relâmpago com apenas nove jogos, mas nenhum gol.

Thiago Neves

No início de sua carreira, Thiago Neves despontou com as cores do Fluminense e venceu o título da Copa do Brasil, além de disputar uma final de Libertadores.

Alguns anos depois, ele jogou com Ronaldinho Gaúcho no rival Flamengo, e logo em seguida retornou ao Tricolor das Laranjeiras.

Henrique Dourado

Depois de rodar por muitos clubes no país, Henrique Dourado teve sua melhor temporada na carreira jogando no Fluminense.

O atacante foi o artilheiro do Brasileirão de 2017 com 18 gols. Ele “virou a casaca” e foi jogar no Flamengo, onde não manteve a mesma boa sequência.

Darío Conca

O meia argentino teve bons momentos com a camisa do Fluminense, sendo inclusive eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2010 e querido pela torcida.

Em 2017, ele voltou ao Rio de Janeiro, mas dessa vez para atuar no Flamengo, onde devido a lesões graves, somou apenas 27 minutos em campo.



Flamengo x Fluminense: VEJA histórico e artilheiros do clássico