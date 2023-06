São Paulo x Sport ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Sport se enfrentam hoje, quinta, 01° de junho (01°/06), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Embalado, o São Paulo deve contar com o retorno do zagueiro Arboleda, recuperado de uma fadiga muscular na coxa. Já o meio-campista Rodrigo Nestor, com um desgaste no reto femoral, ainda é dúvida para a partida e pode ser preservado para o duelo com o Grêmio, pelo Brasileirão.

Os lesionados Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo) e Jandrei (fratura na mão esquerda) seguem de fora. Enquanto isso, Erison, Moreira e Igor Vinícius, em transição física, ainda não reúnem condições para atuar.

A equipe de Enderson Moreira contará com os retornos do zagueiro Rafael Thyere e o lateral Ewerthon, baixas nos últimos dois jogos. Já o volante Fabinho precisará cumprir suspensão depois de ser expulso no confronto de ida. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Sport ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: Serviço de streaming

Copa do Brasil 2023 - São Paulo x Sport

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Marcos Paulo (Rodrigo Nestor ou Michel Araújo); Luciano e Calleri.

Sport

Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Fábio Matheus, Ronaldo Henrique e Jorginho; Fabrício Daniel, Luciano Juba e Vagner Love.

Quando será São Paulo x Sport

Hoje, quinta, 01° de junho (01°/06), às 19h30min

Onde será São Paulo x Sport

Morumbi, em São Paulo (SP)