Resultado Flamengo x Fluminense na Copa do Brasil: quem ganhou jogo

Flamengo e Fluminense jogaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Confira resultado do jogo e quem ganhou e se classificou para próxima fase

O jogo Flamengo x Fluminense ocorreu hoje, quinta, 1° de junho (01/06), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Resultado Flamengo x Fluminense: quem ganhou o jogo e se classificou na Copa do Brasil

O placar final da partida foi de 2 a 0 para o Rubro-Negro. Os gols da vitória foram marcados por Arrascaeta, de cabeça, no primeiro tempo, e Gabigol, já no fim do jogo.

O Flamengo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O placar da primeira partida, também no Maracanã, havia sido de 0 a 0.

O confronto teve transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view. Jogo também foi transmitido pela Fla TV - apenas áudio.