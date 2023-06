Flamengo x Fluminense: histórico e artilheiros do clássico

Times do RJ fazem 2º jogo que definirá quem irá para próxima fase da Copa do Brasil; veja histórico e artilheiros do confronto Flamengo x Fluminense

Flamengo e Fluminense se preparam para o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã, nesta quinta-feira, 1º. A partida decidirá a equipe que avançará de fase. Com o primeiro jogo tendo terminado empatado sem gols, a decisão ficou para o confronto final.

Flamengo x Fluminense: histórico do confronto



Este confronto marcará o 445° Fla-Flu da história, mas é apenas a segunda partida entre os dois na Copa do Brasil, sendo o primeiro duelo entre ambos na competição. O primeiro jogo entre as equipes aconteceu em 7 de julho de 1912 com vitória do Fluminense por 3 a 2.

No ano de 2023, os times se enfrentaram quatro vezes. O Fluminense saiu vitorioso duas vezes, que culminaram nos títulos da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu em uma oportunidade e houve o empate no primeiro jogo da Copa do Brasil.

Na história do clássico, o Flamengo tem 161 vitórias contra 141 do Fluminense, além de 142 empates. Em gols, o Rubro-Negro também é superior ao Tricolor. Foram 637 bolas na rede contra 586 do rival.

Flamengo x Fluminense: maiores artilheiros

Na lista dos maiores artilheiros do clássico, em primeiro lugar está Zico, ídolo do Flamengo com 19 gols, seguido por Sylvio Pirillo, atleta Rubro-Negro da década de 1940, com 18. Na terceira posição estão os jogadores do Fluminense Russo e Riemer com 14.

O atual camisa 10 do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, é o atleta em atividade com mais gols marcados no Fla-Flu. Ele balançou as redes 10 vezes em 20 jogos. Do lado do Fluminense, o atacante Germán Cano tem 7 gols em 8 jogos, e está entre os maiores artilheiros do clássico no século.