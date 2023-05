Rodallega denuncia racismo em jogo da Sul-Americana na Argentina: "É um desastre"

Atacante relatou que ele e outros jogadores do Santa Fe foram chamados de macaco pela torcida do Gimnasia

Em meio aos episódios de racismo sofridos por Vinícius Júnior na Espanha, o atacante Rodallega denunciou ter sofrido ofensas racistas. O jogador do Independiente Santa Fe-COL relatou que foi alvo de ofensas por parte da torcida do Gimnasia La Plata, nesta terça-feira, 23, no Estádio Juan Carmelo Zerillo, em partida da Sul-Americana.



Após o duelo, que terminou em derrota do Santa Fe por 1 a 0, o ex-Bahia fez um forte desabafo sobre a situação. Ele falou em "desastre" no mundo e afirmou que os sucessivos casos de racismo cansam.



"Nós não melhoramos como humanidade. É um desastre o que acontece no mundo todo. É uma tristeza vir até aqui - não estou dizendo que perdemos por conta das ofensas -, mas o racismo cansa. Que te chamem de 'macaco', 'negro', é uma falta de respeito. Que tristeza", desabafou na saída de campo.



"Problemas acontecem dentro do campo. Podemos discutir, brigar, podem haver expulsões, é normal, mas falar da raça, isso, em vez de raiva, me dá tristeza. Você pode perder no último minuto, em Bogotá também ganhamos no último minuto, mas o que me dói é o que acontece no estádio, no entorno. Nós o tratamos bem em Bogotá, os respeitamos, e, hoje, não nos respeitaram", concluiu.



A declaração de Rodallega acontece dois dias depois de mais um caso de racismo contra Vinícius Júnior. No último domingo, 21, o atacante brasileiro do Real Madrid denunciou gritos de "macaco" da torcida do Valencia durante partida do Campeonato Espanhol.